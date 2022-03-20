Esenyurt'ta okul çıkışı silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Esenyurt'ta okul çıkışı silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradı

20.03.2022 13:01
Esenyurt'ta okul çıkışı silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradı

ESENYURT'ta 14 yaşındaki öğrenci, okul çıkışı husumetlilerin saldırısına uğradı.

ESENYURT'ta 14 yaşındaki öğrenci, okul çıkışı husumetlilerin saldırısına uğradı. Bıçak ve silahın kullanıldığı saldırı anları güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken bir kişi yaralandı.

Olay, 17 Mart Perşembe Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir lisenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrencilerin çıkış saatinde aralarında lise öğrencisinin de bulunduğu bir grup okul önüne gelerek, daha önceden aralarında husumet bulunan M.M.K. (14) isimli liseli gencin okuldan çıkmasını bekledi. Bir süre sonra okuldan çıkan M.M.K, husumetlilerinin bıçaklı saldırısına uğradı. İki bacağından bıçakla yaralanan genç kaçmaya başlarken, saldırganlardan biri belinden çıkardığı tabancayla rastgele ateş etmeye başladı.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDIOlay sonrasında yaralan lise öğrencisi Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Bıçak ve silahın kullanıldığı kavga anları ise okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaşanan olay sonrası harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucu kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis ekipleri, İ.A, K.T. ve K.S isimli üç çocuğu yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı tespit eden 1'i kurusıkı olmak üzere iki ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüphelilerin Esenyurt Çocuk Büro Amirliği'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Esenyurt'ta okul çıkışı silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradı
Esenyurt'ta okul çıkışı silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradı
Esenyurt'ta okul çıkışı silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradı
Esenyurt'ta okul çıkışı silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradı
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Esenyurt, Saldırı, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta okul çıkışı silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradı - Son Dakika


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