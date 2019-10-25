Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta okul önünde bıçaklı kavga
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta okul önünde bıçaklı kavga

Esenyurt'ta okul önünde bıçaklı kavga

1 saat önce

ESENYURT'ta okul önünde öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı.

Esenyurt'ta okul önünde bıçaklı kavga, System.String[]

ESENYURT'ta okul önünde öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı.

Esenyurt Anadolu Lisesi önünde iki öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Bıçaklı kavgada ortalık karıştı. Öğrencilerin birbirine girdiği kavgayı çevredekiler ayırdı. Kavgada bir öğrenci yaralandı. Kavgada karışan 3 öğrenci gözaltına alınırken öğrencilerin önceki gün aralarında çıkan tartışma nedeniyle okula bıçakla geldiklerini söyledikleri öğrenildi. Kavgada hafif yaralanan H. K. hastaneye kaydırılırken diğer öğrencilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Lisesi, Esenyurt, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:56 Kaynak: DHA
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