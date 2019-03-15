Esenyurt'ta Okul Önünde Öğrenci Kavgası: 2 Öğrenci Yaralandı
17 dakika önce
ESENYURT'ta okul önünde çıkan kavgada 2 öğrenci bıçaklandı.
ESENYURT'ta okul önünde çıkan kavgada 2 öğrenci bıçaklandı.
Olay, saat 16.45 sıralarında Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 2264. Sokaktaki Şehit Ahmet Kocabay Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki öğrenci grubu arasında okul çıkışı kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3. sınıf öğrencileri Dursun İ. ile İsmail S. bacaklarından bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Polis
, şerit bölgeyi güvenlik altına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken kaçan öğrenciler aranıyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:53 Kaynak: DHA
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