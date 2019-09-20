Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta okul penceresinden düşen öğrenci yaralandı
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Esenyurt'ta okul penceresinden düşen öğrenci yaralandı

1 saat önce

Esenyurt Kıraç Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Omar S, okulun penceresinden düşerek yaralandı.

Esenyurt'ta okul penceresinden düşen öğrenci yaralandı, System.String[]

Esenyurt Kıraç Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Omar S, okulun penceresinden düşerek yaralandı.

Kıraç Ortaokulu 5A sınıfı öğrencisi yabancı uyruklu Omar S, teneffüs saatinde, 2. kattaki sınıfın penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Nöbetçi öğretmenin sağlık ekiplerine haber vermesiyle öğrenci, ilk müdahalenin ardından Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaşında açılma meydana gelen öğrenci, tedbir amaçlı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:44 Kaynak: AA
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