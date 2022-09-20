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Alınan bilgiye göre, Akçaburgaz Mahallesi 1584. Cadde'de Levent G'nin kullandığı 34 LDG 871 plakalı okul servisi ile Rakam E. yönetimindeki 80 MA 2157 plakalı sepetli motosiklet çarpıştı. Kazada, Rakam E. ile kağıt ve hurda konulan sepette bulunan 3 yaşındaki oğlu Hüseyin E. ağır yaralandı.

Kaynak: AA

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta okul servisi ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü - Son Dakika

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