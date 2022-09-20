Esenyurt'ta okul servisi ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü - Son Dakika
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Esenyurt'ta okul servisi ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

20.09.2022 22:12

Esenyurt'ta, okul servisi ile sepetli motosikletin çarpıştığı kazada 3 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta, okul servisi ile sepetli motosikletin çarpıştığı kazada 3 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akçaburgaz Mahallesi 1584. Cadde'de Levent G'nin kullandığı 34 LDG 871 plakalı okul servisi ile Rakam E. yönetimindeki 80 MA 2157 plakalı sepetli motosiklet çarpıştı. Kazada, Rakam E. ile kağıt ve hurda konulan sepette bulunan 3 yaşındaki oğlu Hüseyin E. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Hüseyin E'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Baba Rakam E. ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerin ardından çocuğun cenazesi morga kaldırıldı.

İncelemelerin tamamlanması ve belediye ekiplerinin yol üzerindeki çalışmasının ardından caddedeki trafik normale döndü.

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Kaynak: AA

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta okul servisi ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta okul servisi ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü - Son Dakika
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