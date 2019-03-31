Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Okulda Yangın Çıktı Oy Sayımına Ara Verildi (1)

Esenyurt'ta Okulda Yangın Çıktı Oy Sayımına Ara Verildi (1)

39 dakika önce

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHAEsenyurt'ta bir okulda yangın çıkması sonucu oy sayımına ara verildi.

Esenyurt'ta Okulda Yangın Çıktı Oy Sayımına Ara Verildi (1), System.String[]
Haber-Kamera: Ersan SAN  - İstanbul DHA

Esenyurt'ta bir okulda yangın çıkması sonucu oy sayımına ara verildi.

Esenyurt'ta bulunan Kıraç Limak Türkerler İlkokulu'nun bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Okulu duman kaplaması nedeniyle polisler hariç içeridekiler dışarıya çıkarıldı. İtfaiye gelerek yangına müdahale etti. İtfaiyenin duman tahliyesinin ardından oy sayımına devam edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:19 Kaynak: DHA

Esenyurt, Güncel
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