Esenyurt'ta okullar yeni eğitim dönemine hazır - Son Dakika

Esenyurt'ta okullar yeni eğitim dönemine hazır

10.10.2020 14:49

- Esenyurt'ta okullar yeni eğitim dönemine hazır Esenyurt Belediyesi, Pazartesi günü bazı bölümlerde yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle tüm okulları dezenfekte ederek yeni eğitim dönemine hazırladı.

- Esenyurt'ta okullar yeni eğitim dönemine hazır

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, Pazartesi günü bazı bölümlerde yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle tüm okulları dezenfekte ederek yeni eğitim dönemine hazırladı.

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmesi için ilçe genelindeki okulları dezenfekte etti. Okulları yeni eğitim dönemine hazırlamak için yoğun mesai harcayan ekipler, çalışmalar kapsamında; derslikler, giriş kapıları, lavabolar, kapı kolları, koridorlar ve merdiven korkulukları gibi tüm ortak kullanım alanları dezenfekte etti. Esenyurtlu öğrencilerin sağlığı için ilçedeki tüm okullarda yürütülen dezenfeksiyon çalışmaları, eğitim dönemi boyunca devam edecek.

Esenyurt'ta okullar yeni eğitim dönemine hazır
Esenyurt'ta okullar yeni eğitim dönemine hazır
Esenyurt'ta okullar yeni eğitim dönemine hazır
Esenyurt'ta okullar yeni eğitim dönemine hazır
Esenyurt'ta okullar yeni eğitim dönemine hazır
Esenyurt'ta okullar yeni eğitim dönemine hazır
Esenyurt'ta okullar yeni eğitim dönemine hazır
Esenyurt'ta okullar yeni eğitim dönemine hazır
Esenyurt'ta okullar yeni eğitim dönemine hazır

Esenyurt Belediyesi, Veteriner, Pazartesi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta okullar yeni eğitim dönemine hazır - Son Dakika

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