Esenyurt'ta okullar yeni eğitim dönemine hazır - Son Dakika

Esenyurt Belediyesi, Pazartesi günü bazı bölümlerde yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle tüm okulları dezenfekte ederek yeni eğitim dönemine hazırladı.

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmesi için ilçe genelindeki okulları dezenfekte etti. Okulları yeni eğitim dönemine hazırlamak için yoğun mesai harcayan ekipler, çalışmalar kapsamında; derslikler, giriş kapıları, lavabolar, kapı kolları, koridorlar ve merdiven korkulukları gibi tüm ortak kullanım alanları dezenfekte etti. Esenyurtlu öğrencilerin sağlığı için ilçedeki tüm okullarda yürütülen dezenfeksiyon çalışmaları, eğitim dönemi boyunca devam edecek. - İSTANBUL