Esenyurt'ta öldürdüğü kadını 3 gün evinde saklayan zanlının davası sürüyor - Son Dakika

Esenyurt'ta, 10 yıldır birlikte yaşadığı Elif Özde Uzun'u bıçaklayarak öldüren ve 3 gün evinin yatak odasında saklayan sanık Erhan Taslı'nın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Taslı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Dilek Kartal, maktul Elif Özde Uzun ile sanık Erhan Taslı'nın komşusu olduğunu, arada Elif Özde Uzun'un iş çıkışı yanına kahve içmeye geldiğini, maktulün eşiyle sıkıntılarını sürekli anlattığını söyledi.

Tanık Kartal, "En son Elif Özde ile görüştüğümüzde eşinin kendisine tokat attığını ama eşini çok sevdiğini söyledi. Elif bana 'Abla başıma bir şey gelirse bunları anlatırsın.' dedi. Kardeşi Elif'e ulaşamayınca beni aradı, ben de evine gittim. Elif'in kızı kapıyı açtı, ona 'Annen nerede?' diye sordum. Kız bana 'Annem içeride uyuyor.' dedi. Elimden tuttu, beni yatak odasına götürdü, kapı kilitliydi, kapıyı açtı. Elif içerideydi. 'Elif' diye seslendim. Odada koku ve sinekler vardı. Dışarı çıktım, komşulara polise haber verin dedim. Polisler geldi. Erhan Taslı eşine 'Ben bu kıza soyadımı vermem.' diyormuş, bu sebeple kavga ediyorlarmış. Elif bana ayrıca iş yerindeki 'Çoşkun' isimli biriyle ilişkisini anlatmıştı." dedi.

Bunun üzerine sanık Erhan Taslı'nın ağladığı görüldü.

Maktulün "Çoşkun' ile birlikte olmak istediğini kendisine anlattığını söyleyen tanık Kartal, Erhan Taslı'nın Çoşkun'ndan haberi olmadığını aktardı.

Bir diğer tanık Çoşkun Akgün de Elif Özde Uzun ile aynı sitede güvenlik görevlisi olarak çalıştıklarını, birlikte çalışmaya başladıktan sonra Elif'in kendisine ilgi gösterdiğini fark ettiğini ancak kendisinin yakınlaşmasına izin vermediğini söyledi.

Maktul Elif Özde Uzun ile birlikte olmadığını belirten tanık Akgün, "Elif Özde, eşinden ayrılacağı için kiralık ev aradığını söyledi. Bir gün iş yerine Erhan Taslı geldi, o zaman tanıştım. Olay günü Elif işe gelmeyince onu aradım, eşi telefonu açtı ve 'Bursa'dayız.' dedi. Ertesi gün yine Elif işe gelmeyince yine aradım. Eşi açtı telefonu 'Elif rahatsız.' dedi." diye konuştu.

Söz verilen sanık Erhan Taslı, eşi ile tanığın iş dışında da görüştüğünü söyledi. Tanık Akgün ise bu iddiaları reddetti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasını hazırlamak için dosyayı talep ederken, tutuklu sanığın bu halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, mütalaasını hazırlamak için dosyanın cumhuriyet savcısına verilmesine ve tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Elif Özde Uzun ile sanık Erhan Taslı'nın gayri resmi olarak 10 yıldır beraber yaşadıkları, 13 Haziran 2019'da maktulün evinde bıçaklanmış vaziyette bulunduğunu belirtildi.?

Sanık Taslı'nın olayı gerçekleştirdikten sonra kapıyı kilitlediği, kızına da 'Sakın odaya girme, sessiz ol, annen uyuyor, onu rahatsız etme.' dediği bildirilen iddianamede, durumdan şüphelenen maktulün iş arkadaşlarının olay yerine gittiği, koku nedeniyle komşulara haber verdikleri, sanığın suçta kullandığı bıçağı ve maktulün cep telefonunu kanala attığı kaydedildi.

İddianamede, zanlı Erhan Taslı'nın "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.