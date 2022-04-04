Esenyurt'ta öldürülen Kader Gökçe son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta öldürülen Kader Gökçe son yolculuğuna uğurlandı

04.04.2022 17:27

ESENYURT'ta Alpaslan Çay tarafından öldürülen Kader Gökçe (23) son yolculuğuna uğurlandı.

ESENYURT'ta  Alpaslan Çay tarafından öldürülen Kader Gökçe (23)  son yolculuğuna uğurlandı.

Kader Gökçe, dün akşam saatlerinde Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nın üst geçidinden geçtikten sonra yanına eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Alparslan Çay geldi. 28 yaşındaki Alparslan Çay, kolundan tutup sürükleyerek Kader Gökçe'yi ara sokağa götürerek boynuna silahla ateş etti. Çay aynı silahla intihar etti.  Hayatını kaybeden 23 yaşındaki Gökçe için bugün Güngören'de bulunan Uhud Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.  Gökçe'nin babası Serkan Gökçe ile annesi  Hilal Gökçe taziyeleri kabul etti.  Cenaze töreni boyunca ailesi ve sevenleri gözyaşı döktü. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Gökçe'nin cenazesi defnedilmek üzere Sarıyer'de bulunan Yeni Ayazağa mezarlığına götürüldü. Kader Gökçe'nin Bakırköy'de bulunan bir AVM'de danışma görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.


- İstanbul
Esenyurt'ta öldürülen Kader Gökçe son yolculuğuna uğurlandı
Esenyurt'ta öldürülen Kader Gökçe son yolculuğuna uğurlandı
Esenyurt'ta öldürülen Kader Gökçe son yolculuğuna uğurlandı
Esenyurt'ta öldürülen Kader Gökçe son yolculuğuna uğurlandı
Esenyurt'ta öldürülen Kader Gökçe son yolculuğuna uğurlandı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta öldürülen Kader Gökçe son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta öldürülen Kader Gökçe son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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