Esenyurt'ta ölen gençte uyuşturucu iddiası - Son Dakika
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Esenyurt'ta ölen gençte uyuşturucu iddiası

6 saat önce

ESENYURT'ta bir AVM'nin önünde fenalaşan gence sağlık ekipleri 25 dakika boyunca kalp masajı uyguladı.

Esenyurt'ta ölen gençte uyuşturucu iddiası, System.String[]

ESENYURT'ta bir AVM'nin önünde fenalaşan gence sağlık ekipleri 25 dakika boyunca kalp masajı uyguladı. Yakındaki bir hastaneye kaldırılan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında, Esenyurt Meydanı'nda bulunan bir AVM'nin önünde meydana geldi. AVM'nin güvenlik görevlilileri, yerde yatan birini görerek durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri,  39 yaşındaki İsmail D.'ye 25 dakika boyunca kalp masajı uyguladı. Ardından ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan İsmail D.,  yapılan tüm müdhalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.  Uyuşturucu komasına girdiği iddia edilen İsmail D'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.


Esenyurt, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:21 Kaynak: DHA
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