Esenyurt'ta Organ Ticareti Operasyonu
30 dakika önce
ESENYURT'ta bir hastaneye organ ticareti iddiasıyla düzenlenen operasyonda 1'i İsrailli 4 kişi yakalandı.
ESENYURT'ta bir hastaneye organ ticareti iddiasıyla düzenlenen operasyonda 1'i İsrailli 4 kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organ ticareti iddiasıyla Esenyurt
'ta özel bir hastaneye operasyon düzenledi. Hastaneye yapılan baskında, böbrek alıcısı olduğu saptanan İsrail uyruklu A.A., böbreğini İsrailli alıcıya satmak isteyen Ürdün
uyruklu M.A.S.A., organ ticareti yapan organizatör C.G. ile bu kişilere aracılık ettiği tespit edilen C.Ö. adlı 4 şüpheli suçüstü yakalandı. 4 şüpheliden İsrail uyruklu A.A. savcılık talimatı ile böbreğini satışa çıkaran Ürdünlü M.A.S.A. ise savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Organ ticaretinde 'organizatör' olarak gözaltına alınan C.G. ile bu kişilere aracılık ettiği tespit edilen C.Ö. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:21 Kaynak: DHA
CHP, İl Seçim Kurulu'na "Oy Sayım Kararı Kaldırılsın" Başvurusu Yaptı
İşte İl İl TOKİ'nin 50 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Kura Tarihleri
Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Mazbatamızı Talep Ediyorum
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a 25 Yıl Önce Çekilen Fotoğrafı Gösterdi