Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Ortalığı Savaş Alanına Çeviren Kaza Kamerada

Esenyurt'ta Ortalığı Savaş Alanına Çeviren Kaza Kamerada

57 dakika önce

Esenyurt E-5 yan yolda ortalığı savaş alanına çeviren kaza kameralara yansıdı.

Esenyurt'ta Ortalığı Savaş Alanına Çeviren Kaza Kamerada, System.String[]
Esenyurt E-5 yan yolda ortalığı savaş alanına çeviren kaza kameralara yansıdı. E-5 yanyolu trafiğe kapatan kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05: 30 sıralarında E-5 Karayolu Edirne istikameti Esenyurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 DD 4656 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki 34 KF 8702 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yoldan çıkarak yol kenarında bulunan önce reklam tabelasına daha sonra bir iş yerinin duvarına çarptı. 4 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle E-5 yanyol da bir süre trafiğe kapatıldı.

Esenyurt'ta ortalığı savaş alanına çeviren kaza, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir otomobilin yanyolda bulunan bir dükkanın tabelasına ve bir diğer dükkanında da duvarına hızla çarpıyor. Kaza sırasında reklam tabelası da yola devriliyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:27 Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa
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