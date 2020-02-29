Esenyurt'ta ortaokul öğrencisi kızlara taciz iddiasına gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta ortaokul öğrencisi kızlara taciz iddiasına gözaltı - Son Dakika

Esenyurt'ta ortaokul öğrencisi kızlara taciz iddiasına gözaltı

6 saat önce

Esenyurt'ta üç genç kıza taciz girişiminde bulundukları önü sürülen iki kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta üç genç kıza taciz girişiminde bulundukları önü sürülen iki kişi gözaltına alındı.

Olay Esenyurt Pınar Mahallesi'nde önceki gün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, okuldan çıkan ortaokul öğrencisi üç genç kıza, iki kişi sözlü tacizde bulunup kaçırmaya çalıştı.

Şüphelilerden biri, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak darp edildi. Diğer şüpheli ise ara sokaklardan kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis diğer şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan çevredeki vatandaşların şüphelilere müdehale etmesi de bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler de vatandaşların bir şüpheliyi darp ettiği görüldü.

Götüntü Dökümü

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(Güvenlik kamerası)

-Vatandaşların şüphelilere müdehalesi ve darp etmesi

(Aktuel)

-Polis ekiplerinden ve vatandaşlardan görüntü

-Şüphelilerin araca bindirilmesi ve sağlık kontrolüne görtürülmesi

-Kızlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Esenyurt'ta ortaokul öğrencisi kızlara taciz iddiasına gözaltı

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:11 Kaynak: DHA
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Esenyurt'ta ortaokul öğrencisi kızlara taciz iddiasına gözaltı
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