ESENYURT'TA OTEL ODASINDA ÖLÜ BULDU - Son Dakika
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ESENYURT'TA OTEL ODASINDA ÖLÜ BULDU

10.03.2023 11:53

ESENYURT'ta 19 yaşındaki Yusuf Aslan, otel odasında tabanca ile kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.

ESENYURT'ta 19 yaşındaki Yusuf Aslan, otel odasında tabanca ile kafasından vurulmuş halde ölü bulundu. Aslan'ın annesine attığı veda mesajında, " Mesajı gördüğünde ölmüş olursam polise ver mutlaka. Sorumlusu Ömer" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, anne ve babası ayrı olan 19 yaşındaki Yusuf Aslan, annesini ile birlikte Silivri'de yaşıyordu.

Aslan, ailesine Esenyurt'ta işe girerek orada ev tuttuğu söyledi ve evden ayrıldı. 20 gündür ailesinden ayrı yaşayan Aslan,gece saat 03.26'da annesine mesaj atarak, "Ölmeyi düşünüyorum sürekli" yazdı. Sabah uyandığında mesajı gören acılı anne, polis ekiplerine giderek ihbarda bulundu. Kayıtlardan en son girişinin salı günü yapıldığı fakat çıkışının verilmediği otelin bilgisini alan asayiş büro ekipleri, Aslan'ın Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde otele gitti. Ekipler Aslan'ı kaldığı odada kafasından tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Olay yerine Cinayet Büro ve kriminal ekipleri sevk edildi. Yüzünde darp izleri görülen Yusuf Aslan'ın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Yusuf Aslan annesine attığı mesajda ölüm sebebinin uzun süredir tanıdığı ve yanında çalıştığını söylediği Ömer A.'nın olduğunu belirttiği mesajda, 'Bu mesajı gördüğünde ölmüş olursam, polise ver mutlaka. 'Sorumlusu Ömer' de" dediği öğrenildi..

"BAŞKA ANNELERİN YÜREKLERİ YANMASIN"

Anne Havva Kenar, " Çocuğuma ulaştım dün gece aradım aradım döner bana diye, baktım ki sesi çıkmayınca jandarmaya karakola koştum. Başka annelerin yürekleri yanmasın. Benim yavrum askere gidecekti. Daha yüzünde sakalı yoktu, 19 yaşındaydı." diye konuştu. Dayı Adem Kenar ise, "Annesi Yusuf Mert'e ulaşamıyorum mesaj atmış deyince biz direkt polise gittik, oradan bizi jandarmaya yönlendirdiler. Jandarmada 1 saat bekledikten sonra burada olduğunu öğrendik. Giriş-çıkışlar burada yapılmış. En son ayın 7'sinde girmiş ama çıkış yapmamış olarak görünüyor. Biz de o yüzden direkt buraya geldik." şeklinde konuştu.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel ESENYURT'TA OTEL ODASINDA ÖLÜ BULDU - Son Dakika


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