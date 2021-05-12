ESENYURT'TA OTELDEN ALKOL SATAN İŞ YERİNE GEÇİŞ... POLİS BASKIN YAPTI - Son Dakika

ESENYURT'ta otelden girilerek, gizlice alkol satışı yapıldığı ileri sürülen tekel bayisine polis ekipleri baskın düzenledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmaya ilişkin denetimler sürüyor. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bulunan bir otelden girilebilen tekel bayisinde gizli şekilde alkol satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ardından asayiş polisleri, tekel bayisi ve oteli takibe aldı. Yapılan takipte, otele giren kişilerin ellerinde alkollü içeceklerin olduğu poşetlerle çıktığını görülünce baskın düzenlendi.

OTEL SAHİBİ İDDİALARI REDDEDİNCE GERÇEK GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINDA ORTAYA ÇIKTI

Otele giren polis ekipleri, tekel bayisine girildiğini düşündükleri kapıyı açtırmak istedi. Otel sahibi, kapının anahtarının kendilerinde olmadığını söyleyerek, buradan alkol satışı yapılmadığını iddia etti. Otel sahibinin sözleri üzerine iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, görüntülerde alkollü içecek satışının yapıldığını tespit ederek, kapıyı açtırdı. Yapılan baskında otelin içinden tekel bayisine açılan gizli bir kapı olduğunu belirleyen polis ekipleri, iş yerinin de açık olduğunu tespit etti. Yapılan baskında tekel bayisi mühürlenirken, iş yeri sahiplerine de ceza işlemi uygulandı.