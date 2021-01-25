- Esenyurt'ta otelden düşüp ölen kızla ilgili yeni gelişme - Son Dakika

- Esenyurt'ta otelden düşüp ölen kızla ilgili yeni gelişme

25.01.2021 14:24

Esenyurt'ta otelden düşüp ölen kızla ilgili yeni gelişme Esenyurt'ta 17 yaşındaki Zerda Curka'nın otelin 8'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 1 kız 3 erkek toplam 4 kişi emniyetteki ifadelerinde Curka'nın koşarak atladığını psikolojik sorunları olduğunu ileri sürdü.

Esenyurt'ta otelden düşüp ölen kızla ilgili yeni gelişme

İSTANBUL - Esenyurt'ta 17 yaşındaki Zerda Curka'nın otelin 8'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 1 kız 3 erkek toplam 4 kişi emniyetteki ifadelerinde Curka'nın koşarak atladığını psikolojik sorunları olduğunu ileri sürdü.

Esenyurt'ta sabaha karşı 17 genç kızın 11 katlı bir otelin 8'nci katında düşmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Zerda Curka'nın yaşı 18'den küçük olduğu halde otele sahte kimlikle giriş yaptığı iddia edildi. Curka'nın yanında bulunan biri kız kuzeni 3 erkek toplam 4 kişinin ise emniyetteki ifadeleri devam ediyor.

Kendi atladı iddiası

Şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde alkol içip eğlendikleri ve Curkan'nın bir süre sonra koşarak balkondan atladığını söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler ifadelerinde Curka'nın psikolojik problemleri olduğunu da belirtti. Ayrıca söz konusu dairede çok sayıda alkollü içecek şişesi olduğu söylenildi.

- Esenyurt'ta otelden düşüp ölen kızla ilgili yeni gelişme
- Esenyurt'ta otelden düşüp ölen kızla ilgili yeni gelişme
- Esenyurt'ta otelden düşüp ölen kızla ilgili yeni gelişme
- Esenyurt'ta otelden düşüp ölen kızla ilgili yeni gelişme

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Esenyurt'ta otelden düşüp ölen kızla ilgili yeni gelişme - Son Dakika


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Son Dakika

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