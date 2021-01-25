Esenyurt'ta otelin balkonundan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti - Son Dakika

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda 11 katlı otelin sekizinci katındaki odada bulunan Z.C, henüz bilinmeyen nedenle balkondan yola düştü.

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