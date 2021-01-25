Son dakika: Esenyurt'ta otelin balkonundan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

Son dakika: Esenyurt'ta otelin balkonundan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti (2)

25.01.2021 10:55

Son dakika haberine göre Esenyurt'ta otelin sekizinci katından düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta otelin sekizinci katından düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda 11 katlı otelin sekizinci katındaki odada bulunan Zerda Ç, henüz bilinmeyen nedenle balkondan yola düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Zerda Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olay sırasında otelde Zerda Ç'nin yanında bulunduğu iddia edilen 4 kişiyi, ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri, Zerda Ç'nin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği otel ve çevresinde çalışma yürüttü.

Zerda Ç'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ambulans ile Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Son dakika: Esenyurt'ta otelin balkonundan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti (2)
Son dakika: Esenyurt'ta otelin balkonundan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti (2)
Son dakika: Esenyurt'ta otelin balkonundan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti (2)
Son dakika: Esenyurt'ta otelin balkonundan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti (2)

Esenyurt, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Esenyurt'ta otelin balkonundan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti (2) - Son Dakika


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