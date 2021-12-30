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Esenyurt'ta oto hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Esenyurt'ta oto hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

30.12.2021 09:46
Esenyurt'ta oto hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Esenyurt'ta çeşitli araç hırsızlığı olaylarına karıştıkları ve çaldıkları bir panelvanı, üzerine sprey boyayla "İşte böyle çalarız" yazdıktan sonra terk ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Esenyurt'ta çeşitli araç hırsızlığı olaylarına karıştıkları ve çaldıkları bir panelvanı, üzerine sprey boyayla "İşte böyle çalarız" yazdıktan sonra terk ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 27-28 Aralık'ta Esenyurt'ta yaşanan araç hırsızlıkları üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda U.K., T.Ş. ve E.D.D.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, tutuklandı.

Şüpheliler, çaldıkları panelvanı, bir süre kullandıktan sonra üzerine sprey boyayla "İşte böyle çalarız" yazıp terk etmeleriyle sosyal medyada gündem olmuştu.

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Esenyurt, Tragger, Aralık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta oto hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta oto hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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