İnönü Mahallesi 374. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki oto koltuk kılıfı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Esenyurt, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta oto koltuk kılıf imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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