Esenyurt'ta oto ve işyeri hırsızları yakayı ele verdi - Son Dakika
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Esenyurt'ta oto ve işyeri hırsızları yakayı ele verdi

05.09.2022 21:14
Esenyurt'ta oto ve işyeri hırsızları yakayı ele verdi

- Esenyurt'ta oto ve işyeri hırsızları yakayı ele verdi Esenyurt'ta 21 farklı suçtan aranan araç ve işyeri hırsızları Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

- Esenyurt'ta oto ve işyeri hırsızları yakayı ele verdi

İSTANBUL - Esenyurt'ta 21 farklı suçtan aranan araç ve işyeri hırsızları Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 21 farklı "Otodan ve işyerinden hırsızlık" suçlarından aranan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık yaptığı araç izlenerek tespit edilen H.K. isimli şahıs, polisin "dur" ihtarına uymazken kovalamaca sonucunda yakalandı.

Şüpheli ifadesinde beraber hırsızlık yaptığı R.D. ve K.G. isimli şahısların adreslerini verdi. R.D ve K.G. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada bir adet yan keski, bir adet levye, bir adet demir kesme aleti, bir adet kerpeten, 50 adet kutu jilet, 550 adet farklı markalara ait şampuan, 4 adet hoparlör, bir adet bas sistemi bir adet monitör ve bir adet kimlik kartı ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, Hisarcık, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta oto ve işyeri hırsızları yakayı ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta oto ve işyeri hırsızları yakayı ele verdi - Son Dakika
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