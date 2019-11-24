Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta otomobil 100 metre iki teker üstünde gidip devrildi: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta otomobil 100 metre iki teker üstünde gidip devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Esenyurt'ta otomobil 100 metre iki teker üstünde gidip devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

ESENYURT'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarpıp iki teker üzerinde 100 metre ilerledikten sonra bir AVM'in otopark giriş tabelasına çarpıp devrildi.

Esenyurt'ta otomobil 100 metre iki teker üstünde gidip devrildi: 1 yaralı, System.String[]
ESENYURT'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarpıp iki teker üzerinde 100 metre ilerledikten sonra bir AVM'in otopark giriş tabelasına çarpıp devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne D-100 Karayolu'nda ilerleyen otomobilin sürücüsü Sercan Özel, 34 RP 9679 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini henüz belirlenemeyen bir nedenle kaybetti. Yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobil iki lastiğinin üzerinde yaklaşık 100 metre gittikten sonra yolun kenarında bulunan bir AVM'nin otopark giriş tabelasına çarparak devrildi. Yaralı sürücü, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Çağrılan 112 Ambulansı ile Beylikdüzü'ndeki bir hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yan duran araçtaki aküyü keserek olası yangını önlerken, araç içerisinde ve yanında bira kutuları olduğu görüldü. Kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.


- İstanbul
Beylikdüzü, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı
Ünlü iş adamının lüks aracıyla ölümden döndüğü kaza kamerada Virajı dönemeyen otomobil, köprüden insanların üstüne düştü: 1 ölü, 6 yaralı İngiliz ajanın Büyükada'dan ayrılma anı görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 11:23:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta otomobil 100 metre iki teker üstünde gidip devrildi: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]