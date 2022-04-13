ESENYURT'TA OTOMOBİL BAGAJINDAN 900 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI - Son Dakika
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ESENYURT'TA OTOMOBİL BAGAJINDAN 900 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

13.04.2022 11:39

ESENYURT'ta uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 2'si Suriye uyruklu 1'i Lübnanlı 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

ESENYURT'ta uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 2'si Suriye uyruklu 1'i Lübnanlı 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 144 kilo 740 gram ağırlığında 900 bin adet Captagon hap ele geçirildi. 3 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, ele geçirilen uyuşturucu haplar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Nisan Çarşamba günü Esenyurt'ta uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 2'si Suriye uyruklu 1'i Lübnanlı 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, ekiplerce şüphelilerin aracında yapılan aramalarda, valiz içerisinde 144 kilo 740 gram ağırlığında olan 900 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon anı kameralara yansırken, ele geçirilen Captagon isimli uyuşturucu haplar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

ESENYURT'TA OTOMOBİL BAGAJINDAN 900 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI
ESENYURT'TA OTOMOBİL BAGAJINDAN 900 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI
ESENYURT'TA OTOMOBİL BAGAJINDAN 900 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI
ESENYURT'TA OTOMOBİL BAGAJINDAN 900 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA OTOMOBİL BAGAJINDAN 900 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESENYURT'TA OTOMOBİL BAGAJINDAN 900 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI - Son Dakika
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