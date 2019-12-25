Esenyurt'ta otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Esenyurt'ta otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

Esenyurt Hadımköy-TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilde iki kişi yaralandı.

Esenyurt Hadımköy-TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilde iki kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde 21.00 sıralarında Esenyurt, Hadımköy-TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hadımköy istikametine giden 34 PT 2814 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralanırken, kazayı görün diğer sürücüler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde dubalarla önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Ambulansa alınan yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle oluşan trafik ise aracın kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.

(İHA)

Esenyurt'ta otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Hadımköy, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:15 Kaynak: İHA
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