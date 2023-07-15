Esenyurt'ta Otomobil Bir Fırına Girdi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Otomobil Bir Fırına Girdi

15.07.2023 12:18

Esenyurt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bir fırına girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazanın ardından sürücü ve yanındaki arkadaşları olay yerinden kaçtı.

Esenyurt'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bir fırına girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Çınar Mahallesi 1396. Sokak'ta kiraladığı otomobille seyir eden kimliği belirsiz sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savrulan otomobil sokağın köşesindeki fırına girdi.

Hasara neden olan kazanın ardından sürücü ile yanında bulunan arkadaşları olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Otomobil Bir Fırına Girdi - Son Dakika
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