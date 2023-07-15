Esenyurt'ta Otomobil Bir Fırına Girdi

Esenyurt'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bir fırına girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Çınar Mahallesi 1396. Sokak'ta kiraladığı otomobille seyir eden kimliği belirsiz sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savrulan otomobil sokağın köşesindeki fırına girdi.

Hasara neden olan kazanın ardından sürücü ile yanında bulunan arkadaşları olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.