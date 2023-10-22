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5 yaşındaki çocuğun acı sonu! Görgü tanıklarının sürücü hakkındaki iddiası vahim - Son Dakika

5 yaşındaki çocuğun acı sonu! Görgü tanıklarının sürücü hakkındaki iddiası vahim

Son Güncelleme: 22.10.2023 15:05

İstanbul Esenyurt'ta aniden yola fırlayarak hızla gelen aracın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza esnasında vatandaşlar tarafından durdurulmak istenen sürücü, aracıyla geri gelerek küçük çocuğu tekrardan ezdi. Yaşanan kazayı anlatan bir vatandaş, "Sürücü araçtan inince 'çocuğu hastaneye götürelim' dedim. Fakat adam durmadı, kaçtı gitti" dedi.

Esenyurt'ta abisi ile fırından dönen 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Yaşanan kaza sonrasında araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, küçük çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vatandaşların aracın altında kalan çocuğu çıkarmaya çalıştığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Kaçan sürücü ise polis tarafından yakalandı.

ÇOCUĞU İKİ KEZ EZDİ

10.30 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda Reis D. aracıyla sokaktan caddeye çıkmak istedi. O sırada el ele tutuştuğu abisi ile fırından ekmek alarak evine gitmek isteyen 5 yaşındaki Mahir Güngör, yola fırladı. Reis D. kontrolündeki otomobil duramayarak, küçük çocuğu altına alırken, durumu gören vatandaşlar sürücüyü durdurmak istedi. O sırada Reis D. aracıyla geri gelerek küçük çocuğu tekrardan ezdi.

Dikkatsiz sürücü 5 yaşındaki çocuğu ezip öldürdü! Görgü tanıklarının iddiası vahim

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yaşanan kaza sonrası kanlar içerisinde yatan çocuğu gören sürücü koşarak olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahallelinin yardımıyla aracın altından çıkarılan küçük Mahir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

Dikkatsiz sürücü 5 yaşındaki çocuğu ezip öldürdü! Görgü tanıklarının iddiası vahim

"BEN ADAMA 'DUR' DİYE BAĞIRDIM AMA DURMADI"

Yaşanan kazayı anlatan Gurbet Kuş, "Fırından çıkan çocuklar önümde yürüyordu. Sokaktan hızla gelen araba yola çıkan çocuğa çarptı. İlk anlarda çocuğun aracın altında eli, kolu yamulmuştu ama ciddi bir şeyi yok gibi duruyordu. Ben adama 'dur' diye bağırdım ama adam durmadan geri geldi. O sırada çocuğun üstünden tekrar geçti. Daha sonrasında sürücü araçtan inince 'çocuğu hastaneye götürelim' dedim. Fakat adam durmadı, kaçtı gitti" dedi.

Diğer yandan, polis ekipleri olay yerinden kaçan sürücü Reis D.'yi yakaladı.

Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 yaşındaki çocuğun acı sonu! Görgü tanıklarının sürücü hakkındaki iddiası vahim - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 yaşındaki çocuğun acı sonu! Görgü tanıklarının sürücü hakkındaki iddiası vahim - Son Dakika
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