Esenyurt'ta otomobildeki 'suç makinelerine' gece yarısı operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta otomobildeki 'suç makinelerine' gece yarısı operasyonu - Son Dakika

Esenyurt'ta otomobildeki 'suç makinelerine' gece yarısı operasyonu

15 dakika önce

ESENYURT'ta gece yarısı düzenlenen operasyonda çok sayıda suçtan haklarında işlem yapılan 3 kişi, biri kalaşnikof olmak üzere 4 ayrı silahla yakalandı.

ESENYURT'ta gece yarısı düzenlenen operasyonda çok sayıda suçtan haklarında işlem yapılan 3 kişi, biri kalaşnikof olmak üzere 4 ayrı silahla yakalandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mevlana Mahallesi 1990. Sokak'ta gece yarısı şüpheli olduğu değerlendirilen bir otomobili görünce güvenlik önlemlerini alarak yaklaştı. Sürücü aracı çalıştırarak kaçmak istedi. Durdurulan araçtaki sürücü ve iki kişi indirildi. Yapılan aramada araçta kalaşnikof tüfek, biri otomatik biri pombalı olmak üzere 2 tüfek ve bir tabanca olmak üzere toplam 4 silah bulundu. Polis yaptığı incelemede şüphelilerin; yağma, uyuşturucu, ateşli silahlar kanununa muhalefet, yaralama gibi 17 ayrı suç kaydı bulunan M.K., aynı suçlardan 7 ayrı kaydı bulunan E.B. ile yaralama, uyuşturucu kullanma, hırsızlık gibi 8 ayrı suç kaydı bulunan E.A. olduğunu belirledi. 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Esenyurt'ta otomobildeki 'suç makinelerine' gece yarısı operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:20 Kaynak: DHA
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