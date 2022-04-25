Esenyurt'ta otomobilden çanta hırsızlığında jammer kulanıldı iddiası - Son Dakika

ESENYURT'ta bir kişi, sürücüsünün tatlı almak için indiği otomobilden, bir miktar paranın olduğu çantayı çalarak kaçtı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, çantası çalınan Cem Yavuz şüphelinin jammer kullandığını iddia etti.

Olay, 19 Nisan Salı günü akşam saatlerinde Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İş yerinden çıkan Cem Yavuz, tatlı almak için park ettiği otomobilinden indi. Yavuz'un tatlıcıya girdiğini gören bir kişi, otomobilin kapısını açarak, içinde 500 Dolar, 30 Euro ve bir miktar Türk lirası bulunan çantayı çaldı. Döndüğünde çantanın yerinde olmadığını fark eden Yavuz, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, delil araştırması yapıp güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"ÖN KAPIYI AÇIP, ÇANTAYI ALIP UZAKLAŞIYOR"

Çantası çalınan Cem Yavuz, "Akşam, iftar vaktine yakın tatlı almak için bir dükkana girdim. Sanırım sinyal bozucu kullanarak arabayı kilitlememi engellemiş. İşim kısa olduğu için dönüp kontrol etmedim. Ben tatlı almaya girdiğimde, eldiven ve maskesini takıp, beni gözetlemeye başlıyor. Dışarıya bakmadığım bir anı kolluyor. Hemen ön kapıyı açıp, çantayı alıp uzaklaşıyor. Çıktıktan sonra çantanın çalındığını fark ettim. İçinde 500 Dolar, 30 Euro ve bir miktar da Türk lirası vardı" dedi.

JAMMER KULLANDIĞINI İDDİA ETTİOtomobilinin kapısını kilitlediğinden emin olduğunu ve şüphelinin Jammer kullandığını iddia eden Yavuz, "Anahtara bastığıma eminim. Kapı kilitlenmemiş. Görüntüleri detaylı izlediğim zaman, beni daha gelirken gözüne kestiriyor. Bu sırada da eli cebinde. Tahmin ediyorum ki, sinyal kesici de cebinde. O an basılı tutuyor" şeklinde konuştu.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin sürücünün tatlıcıya girmesini beklemesi, harekete geçip çantayı alarak uzaklaşması görülüyor.