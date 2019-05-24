Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta otomobilden kahvehaneye ateş açıldı: 1 yaralı

Esenyurt'ta otomobilden kahvehaneye ateş açıldı: 1 yaralı

8 saat önce

ESENYURT'ta bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kahvehaneye silahla ateş açıldı.

Esenyurt'ta otomobilden kahvehaneye ateş açıldı: 1 yaralı, System.String[]
ESENYURT'ta bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kahvehaneye silahla ateş açıldı. Kahvehaneye 3 kursun isabet ederken içerideki 1 kişi bacağından yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Yenikent Mahallesi 659. Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Sokak üzerinde ilerleyen bir otomobilin içindeki kimliği belirsiz kişi, ya da kişiler bir anda kahvehaneye silahla ateş etti. Kahvehanedeki 1 kişi açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralısı Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olay yeri inceleme ekipleri kahvehanede inceleme yaptı. İncelemede kahvehaneye 3 kurşun isabet ettiği tespit edildi. 
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:48 Kaynak: DHA
Yenikent, Polis, Esenyurt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



88 Yaşındaki Kadına Yumruk Atan Tekerlekli Sandalyeli Saldırgan, Kaçarken Bir Anda Ayaklandı Akıl sağlığını kaybettiren polis dayağına 2'şer bin TL ceza İşkence Yapılarak Gözü Oyulan Yavru Kedi Tedavi Altına Alındı Hastane Bahçesinde İğrenç Olay! Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 01:55:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta otomobilden kahvehaneye ateş açıldı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]