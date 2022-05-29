ESENYURT'TA OTOMOBİLE GİREN YILANI İTFAİYE ÇIKARDI - Son Dakika
Üye Girişi

ESENYURT'TA OTOMOBİLE GİREN YILANI İTFAİYE ÇIKARDI

29.05.2022 10:15

ESENYURT'ta bir otomobilin motor bölümüne giren yılan, itfaiye tarafından çıkarıldı.

ESENYURT'ta bir otomobilin motor bölümüne giren yılan, itfaiye tarafından çıkarıldı.

Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'taki çeşitli eczanelere ilaç teslim eden sürücü, otomobilindeki yılanı fark etti. Otomobili Esenyurt'ta bulunan Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ecza deposunun önüne aracı park edip yılanı çıkarmaya çalıştı. Sürücü, paspas ile bir süre uğraşmasına rağmen yılanı çıkaramadı. Haber verilmesi üzerine sevk edilen itfaiye ekibi, otomobilin ön kaputunda gizlendiği yeri belirleyerek, yılanı aparat ile çıkardı. Boyu 1 metreden uzun olduğu görülen yılan, doğal ortamına bırakıldı.

ESENYURT'TA OTOMOBİLE GİREN YILANI İTFAİYE ÇIKARDI
ESENYURT'TA OTOMOBİLE GİREN YILANI İTFAİYE ÇIKARDI
ESENYURT'TA OTOMOBİLE GİREN YILANI İTFAİYE ÇIKARDI
ESENYURT'TA OTOMOBİLE GİREN YILANI İTFAİYE ÇIKARDI
ESENYURT'TA OTOMOBİLE GİREN YILANI İTFAİYE ÇIKARDI
ESENYURT'TA OTOMOBİLE GİREN YILANI İTFAİYE ÇIKARDI
ESENYURT'TA OTOMOBİLE GİREN YILANI İTFAİYE ÇIKARDI
ESENYURT'TA OTOMOBİLE GİREN YILANI İTFAİYE ÇIKARDI
ESENYURT'TA OTOMOBİLE GİREN YILANI İTFAİYE ÇIKARDI

YORUMLAR
500
Parmağını yılan ısıran adam, canlı yılanı poşete koyarak hastaneye koştu Parmağını yılan ısıran adam, canlı yılanı poşete koyarak hastaneye koştu KAHRAMANMARAŞ - İtfaiye ekipleri, tatbikat esnasında çıkan yangında yaşlı kadın ve kızını kurtardı KAHRAMANMARAŞ - İtfaiye ekipleri, tatbikat esnasında çıkan yangında yaşlı kadın ve kızını kurtardı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA OTOMOBİLE GİREN YILANI İTFAİYE ÇIKARDI - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 10:50:38. #1.13#
SON DAKİKA: ESENYURT'TA OTOMOBİLE GİREN YILANI İTFAİYE ÇIKARDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement