Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta otomobilin 7 yaşındaki çocuğa çarpma anı kamerada
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta otomobilin 7 yaşındaki çocuğa çarpma anı kamerada

Esenyurt'ta otomobilin 7 yaşındaki çocuğa çarpma anı kamerada

12 dakika önce

Kaçan sürücü aranıyor.

Kaçan sürücü aranıyor.

Ersan SANİSTANBUL, (DHA)

Esenyurt'ta sokakta oynayan çocuğa çarpan araç sürücüsü kaçtı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza anı ve sürücünün aracıyla kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sultaniye Mahallesi 614 Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7 yaşındaki Abdülselam Taştan sokakta oynuyordu. O sırada sokaktan geçen 59 AU 883 plakalı araç çocuğa çarptı. Çocuğun üzerinden geçen aracın sürücü, hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekiler hemen olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulansla çocuk Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdülselam Taştan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma açarken, kaçan sürücüyü arama çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan kaza anı ve sürücünün aracıyla kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta otomobilin 7 yaşındaki çocuğa çarpma anı kamerada

Esenyurt, Polis, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 05:18 Kaynak: DHA
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