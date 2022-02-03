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Esenyurt'ta otomobilin aynalarını çaldı - Son Dakika

Esenyurt'ta otomobilin aynalarını çaldı

03.02.2022 12:58
Esenyurt'ta otomobilin aynalarını çaldı

ESENYURT'ta park halindeki otomobilin yanına yaklaşan kişi, 2 aynayı çaldı.

ESENYURT'ta park halindeki otomobilin yanına yaklaşan kişi, 2 aynayı çaldı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Hırsızlık olayı dün saat 07.00'de Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İki şüpheli gözlerine kestirdikleri otomobilin yanına geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi sitenin önünde park halindeki otomobilin yanına gelerek 2 aynayı söküp uzaklaştı. İşyerinin güvenlik kamerasının kaydettiği olayla ilgili polis harekete geçerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Esenyurt'ta otomobilin aynalarını çaldı
Esenyurt'ta otomobilin aynalarını çaldı
Esenyurt'ta otomobilin aynalarını çaldı
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Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta otomobilin aynalarını çaldı - Son Dakika


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