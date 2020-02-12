Esenyurt'ta otomobilin çarptığı çift öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta otomobilin çarptığı çift öldü - Son Dakika

Esenyurt'ta otomobilin çarptığı çift öldü

6 saat önce

Esenyurt'ta otomobilin çarptığı karı koca hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta otomobilin çarptığı çift öldü, System.String[]

Esenyurt'ta otomobilin çarptığı karı koca hayatını kaybetti.

TEM bağlantı yolundan 26 PE 576 plakalı otomobiliyle Haramidere istikametine giden Cem Ç, karşıya geçmeye çalışan Ahmet ve eşi Belkizan Ört'e çarpmamak için manevra yaptı. Savrularak önce bariyerlere daha sonra ise karı kocaya çarpan otomobil, ardından Rafet U. yönetimindeki 34 UFN 24 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan çift, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ahmet ve Belkizan Ört, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

TEM Otoyolu, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

NATO'dan Rusya destekli Esed rejimine "saldırıları durdur" çağrısı
Diyarbakır'a 4 yıl sonra yağan kar vatandaşları sevindirdi İlker Başbuğ'un başlattığı "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmasına İsmail Hakkı Pekin'den Erdoğan'a destek geldi Adnan Oktar suç örgütünün üyesi elbise dolabında yakalandı

Son Dakika Haberleri
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 23:09:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt'ta otomobilin çarptığı çift öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]