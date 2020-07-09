ESENYURT'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYANIN YAKINLARI ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI - Son Dakika

ESENYURT'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYANIN YAKINLARI ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Ersan SAN / İSTANBUL DHAEsenyurt'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen yaralının yakınları ortalığı birbirine kattı. Kazaya neden olan kadın sürücüyü zabıta ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı.Olay, saat 18.00 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Adı öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı 34 SE 6832 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yere düşerek yaralandı. Yaralının yakınları ortalığı birbirine katarken, olay yerinde bulunan zabıta ekipleri ise olayın şokunu atlatmakta güçlük çeken kadın sürücüyü ekip arabasına alarak olay yerinden uzaklaştırdı. Yaralının yakınları, otomobile tekmeler atarak kadın sürücüyü bulmaya çalıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından, yaralı yakınlarının saldırısıyla hasar gören otomobil olay yerinden kaldırıldı. Kadın sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Esenyurt, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 20:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYANIN YAKINLARI ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 16:40 Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 15:03 Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
20:03
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
19:46
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un davetine, 2 baro başkanı icabet etti
19:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 patlama yaşanan fabrikayla ilgili alınan kararı açıkladı: Havai fişek fabrikası kapanıyor
19:10
Türk teknoloji firması koronavirüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi
18:58
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
18:53
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
18:02
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
17:54
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
17:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 20:19:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ESENYURT'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYANIN YAKINLARI ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]