ESENYURT'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYANIN YAKINLARI ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI - Son Dakika

ESENYURT'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYANIN YAKINLARI ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
Ersan SAN İSTANBUL DHAEsenyurt'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Ersan SAN İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen yaralının yakınları ortalığı birbirine kattı. Kazaya neden olan kadın sürücüyü zabıta ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Adı öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı 34 SE 6832 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yere düşerek yaralandı. Yaralının yakınları ortalığı birbirine katarken, olay yerinde bulunan zabıta ekipleri ise olayın şokunu atlatmakta güçlük çeken kadın sürücüyü ekip arabasına alarak olay yerinden uzaklaştırdı. Yaralının yakınları, otomobile tekmeler atarak kadın sürücüyü bulmaya çalıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından, yaralı yakınlarının saldırısıyla hasar gören otomobil olay yerinden kaldırıldı. Kadın sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 20:20 Kaynak: DHA
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