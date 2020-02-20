Esenyurt'ta otomobilin iki kadına çarpma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Esenyurt'ta otomobilin iki kadına çarpma anı güvenlik kamerasında

6 saat önce

ESENYURT'ta bir otomobil yaya geçidinde karşıya geçmek isteyen iki kadına çarptı.

Esenyurt'ta otomobilin iki kadına çarpma anı güvenlik kamerasında, System.String[]
ESENYURT'ta bir otomobil yaya geçidinde karşıya geçmek isteyen iki kadına çarptı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İnönü Mahallesi 423 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 MB 1641 plakalı otomobil,  yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan, henüz ismi öğrenilemeyen iki kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan iki kadın yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler, otomobilin sürücüsünü gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan kadınlara çarptığı görülüyor. Bir kadın çarpmanın etkisiyle kaldırıma savruluyor. Bu sırada kaldırımda bulunan bir kişi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuluyor.


- İstanbul
İnönü mahallesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:04 Kaynak: DHA
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