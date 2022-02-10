ESENYURT'TA OTOMOBİLİN TAKLA ATTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika

ESENYURT'ta, sürücüsünün hızla ilerlediği otomobil, hafif ticari araca çarparak takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda dün saat 00.20 sıralarında sürücüsünün hızla ilerlerdiği otomobil, aynı anlarda park ettiği yerden çıkarak yola dahil olan hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak sürüklendi. Kaza sonrası otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, yaşananlar bulvar üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.