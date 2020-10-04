ESENYURT'TA OTOMOBİLİNDE OTURAN ADAMI DARP EDİP, TELEFONUNU GASBETTİLER - Son Dakika

ESENYURT'TA OTOMOBİLİNDE OTURAN ADAMI DARP EDİP, TELEFONUNU GASBETTİLER

ESENYURT'ta otomobilinin içerisinde oturan C. M. A. 'yı darp edip ardından telefonunu gasp ettiği iddia edilen silahlı iki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

ESENYURT'TA OTOMOBİLİNDE OTURAN ADAMI DARP EDİP, TELEFONUNU GASBETTİLER, System.String[]
ESENYURT'ta  otomobilinin içerisinde oturan C. M. A. 'yı darp edip ardından telefonunu gasp ettiği iddia edilen silahlı iki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Çıkarıldıkları mahmkemede tutuklanan şüphelilerden biri, gasbettiği telefonla girdiği markette güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Eylül'de saat  22.00 sıralarında Gökevler Mahallesi 2312 Sokak üzerinde bulunan otomobilin içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilin içerisinde oturan C. M. A.'nın yanına gelen eli silahlı iki şüpheli, kapıyı açarak yüzüne yumruk attı. Otomobilin ön koltuğunda duran cep telefonunu gasbeden  şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, yaptığı takip sonucunda 29 Eylül günü şüpheliler Muratcan T. (21) ve Recep K. (27)'yı . Şüphelilerle birlikte bir adet kuru sıkı silah ve mermi ele geçirildi.

Şubede işlemleri tamamlanaraka adlliyele sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede  tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan bir şüphelinin gasbettiği cep telefonunun sim kart hafıza bölmesini açmak için markete girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

- İstanbul

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 11:37 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA OTOMOBİLİNDE OTURAN ADAMI DARP EDİP, TELEFONUNU GASBETTİLER - Son Dakika

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