Esenyurt'ta bir şahıs otomobiline binmek isteyen kadını, zorla aşağı inirip yerde sürükledi! O anlar kameralarda... - Son Dakika
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Esenyurt'ta bir şahıs otomobiline binmek isteyen kadını, zorla aşağı inirip yerde sürükledi! O anlar kameralarda...

03.10.2022 10:47

Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen yabancı uyruklu kadın, bir otomobile binmeye çalışırken sürücü Ahmet Ş. kadını otomobilden zorla aşağı indirerek, sokakta sürükledi. Sürücü Ahmet Ş. daha sonra kadından şikayetçi olmak için polis çağırırken o anlar cep telefonu kamerasına yanısıdı.

Esenyurt'ta dün saat 01.45 sıralarında yaşanan olayda, alkollü olan yabancı uyruklu kadın, Ahmet Ş.'nin otomobiline binmek istedi. Ahmet Ş. ise kadını otomobiline almak istemedi. Bunun üzerine kadını zorla otomobilden indirdi.

YERDE SÜRÜKLEDİĞİ KADINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Ahmet Ş. kadını sokakta sürükleyerek otomobilden uzaklaştırdı. Sürücü tam direksiyon kabinine geçmişti ki, kadın yeni bir hamle ile tekrar koltuğa geçti. Kadını içeriden iterek çıkaran Ahmet Ş., tekrar sürükleyerek uzaklaştırdı. Güçlükle ayağa kalkan kadın, son kez kapıyı yumruklayarak tepki gösterse de sonuç alamadı. Yaşananları gören çevredekiler ise Ahmet Ş.'ye tepki gösterdi. Sürücü bu durum karşısında şikayetçi olmak için polis çağırdı. Polisin gelmesi ile sona eren olayın ardından Ahmet Ş., şikayetçi olmaktan vazgeçti.

Otomobiline binmek isteyen kadını yerde sürükledi

"KARIŞMAK İSTEMEDİM, KORKTUM"

Olayın yaşandığı yerde esnaf olan Yusuf Aydın, "Kadın sarhoştu. Zorla sürüklüyordu. Ben bir şey yapamadım. Karışmak istemedim, korktum. Kadının korktuğunu da gördüm" dedi. Sokak ortasında yaşanan gergin anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, yabancı uyruklu kadının zorla araçtan indirildiği, ardından tekrar binmeye çalıştığı görüldü. Ahmet Ş., tarafından otomobilden itilerek çıkarılan kadının kaldırımda sürüklenmesi ise çevredekilerin tepkisine neden oldu.

Otomobiline binmek isteyen kadını yerde sürükledi
Otomobiline binmek isteyen kadını yerde sürükledi
YORUMLAR
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İş aramak için geldiği ESBİM'de başkalarına da umut oldu İş aramak için geldiği ESBİM'de başkalarına da umut oldu ESENYURT'TA OTOMOBİLİNE BİNMEK İSTEYEN KADINI SOKAKTA SÜRÜKLEDİ ESENYURT'TA OTOMOBİLİNE BİNMEK İSTEYEN KADINI SOKAKTA SÜRÜKLEDİ
Kaynak: DHA

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta bir şahıs otomobiline binmek isteyen kadını, zorla aşağı inirip yerde sürükledi! O anlar kameralarda... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta bir şahıs otomobiline binmek isteyen kadını, zorla aşağı inirip yerde sürükledi! O anlar kameralarda... - Son Dakika
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