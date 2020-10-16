Son dakika gündem: Esenyurt'ta oyun oynarken balkondan düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

ESENYURT'ta oyun oynadığı balkonundan beton zemine düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Hastane kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, Örnek Mahallesi 1521 Sokak üzerinde bulunan apartmanın 1. katında saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Evinin balkonunda oyun oynayan 3 yaşındaki Suriyeli çocuk, belirlenemeyen bir nedenle düşerek beton zemine düştü. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Bir sokak sakini, "Evin balkonunda aşağıya çocuk düştü. Bir ses geldi. Biz çocuğu görünce şok olduk" dedi.