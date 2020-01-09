Esenyurt'ta Özbek uyruklu kadın, sevgilisini bıçakladı iddiası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta Özbek uyruklu kadın, sevgilisini bıçakladı iddiası - Son Dakika

Esenyurt'ta Özbek uyruklu kadın, sevgilisini bıçakladı iddiası

6 saat önce

Esenyurt'ta Özbekistan uyruklu kadın, iddiaya göre evde tartıştığı sevgilisini sırtından bıçaklayıp hastaneye götürdü.

Esenyurt'ta Özbek uyruklu kadın, sevgilisini bıçakladı iddiası, System.String[]

Esenyurt'ta Özbekistan uyruklu kadın, iddiaya göre evde tartıştığı sevgilisini sırtından bıçaklayıp hastaneye götürdü. Kadın gözaltına alınırken, yaralanan adımın tedavisi devam ediyor.


Olay, Saadetdere Mahallesi 9'uncu sokakta yaşandı. İddiaya göre, bir evde kavga ihbarı alan polis, olay yerine gitti. Ekipler zili çalmalarına rağmen kapıyı açan olmadı. Kapıda kan izleri gören polis ekipleri, olaydan şüphelendi. Bir süre sonra yakınlarda bulunan özel bir hastaneye bıçakla yaralanmış birisinin geldiği ihbarı alındı. Hastaneye giden polis ekipleri incelemelerini derinleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda Zarrına M.(26) yaşındaki sevgilisi olduğu iddia edilen Emrah B.(32)'yi sırtından bıçakladığı ve daha sonra kendi imkanları ile hastaneye getirdiği iddia edildi. Yaralanan Emrah B. ilk müdahalenin ardından yakında bulunan başka bir özel hastaneye sevk edildi.


"Ben yapmadım"


Polis ekipleri, hastanede bulunan Zarrına M. İsimli kadını gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Zarrına M.'nin polislere "Ben yapmadım" dediği öğrenildi. - İSTANBUL

Özbekistan, Esenyurt, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:57 Kaynak: İHA
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