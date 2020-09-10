Son dakika haberleri! Esenyurt'ta pandemi nedeniyle belediye tesislerinin kira ve ecrimisil ücretleri alınmayacak - Son Dakika

Esenyurt'ta pandemi nedeniyle belediye tesislerinin kira ve ecrimisil ücretleri alınmayacak

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi Eylül ayı meclisinin ikinci toplantısında Pandemi süresi boyunca belediyeye ait kapalı kalan iş yerleri için biriken ecrimisil ve kira ücretlerinin alınmamasına karar verildi. Ayrıca alınan kararla ilçe genelinde havai fişek kullanımı yasaklandı.

Esenyurt Belediyesi Eylül ayı meclisinin ikinci toplantısı, Esenyurt Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirildi. Korona virüs tedavisi gören Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt yerine meclis başkanvekili Hamit Öncü başkanlık yaptı. Toplantıda komisyonlara gönderilen raporlar oylandı. Mecliste pandemi nedeniyle belediyeye ait iş yerlerinden kira ve ecrimisil ücreti alınmamasına karar verildi. Ayrıca bu iş yerlerinin ilan ve çevre temizlik vergisi de alınmayacak. Söz konusu karar 3 ayı geçerli olacak.

Havai fişek yasaklandı

Oylama sonucu Esenyurt genelinde havai fişek kullanımı da yasaklandı. Oy birliğiyle alınan karar meclisten geçti.

Yaşam Vadisi müjdesi

BOTAŞ İşletme Müdürlüğü'ne ait alanda peyzaj ve çevre düzenlemesi ile istihdamı geliştirecek sosyal, kültürel, spor ve benzeri faaliyet alanlarının kurulması için Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne yetki verilmesi de mecliste görüşüldü. Yapılan oylama sonucu oy birliğiyle yetki verilmesi kararı alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na ait okullardaki her türlü yapım, bakım, onarım ve diğer işleri de Esenyurt Belediyesi'nin yapmasına karar verildi.