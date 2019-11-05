Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta 'para üstü' dolandırıcılığı
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 'para üstü' dolandırıcılığı

Esenyurt'ta 'para üstü' dolandırıcılığı

6 saat önce

Ev kiralama bahanesiyle depozito ve kiralama bedeli olarak sahte 500 Euro vererek para üstünü Türk lirası alıp dolandırıcılık yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Ev kiralama bahanesiyle depozito ve kiralama bedeli olarak sahte 500 Euro vererek para üstünü Türk lirası alıp dolandırıcılık yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta ev kiralama bahanesiyle sahte euro verip para üstünü Türk lirası alarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisler, şüphelilerin Halil S. (53) ve Gökhan E. olduğunu belirledi. Polis 1 Ekim'de, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde Halil S. ve Gökhan E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gökhan E.'nin üzerinden Bilal Ö. adına düzenlenmiş sahte ehliyet ele geçirildi. Halil S.'nin üzerinden ise sahte bin 500 Euro ele geçirildi. Ekipler yaptığı detaylı incelemede Gökhan E.'nin 5 ayrı suçtan arandığı, Halil S.'nin ise 8 ayrı suçtan hakkında aranmasının bulunduğunu tespit etti. Şüphelilerin dolandırıcılık, parada sahtecilik, güveni kötüye kullanma suçlarından toplam 27 olaydan firari olarak arandıklarını tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Esenyurt'ta 'para üstü' dolandırıcılığı

Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:37 Kaynak: DHA
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