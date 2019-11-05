Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta "para üstüyle" dolandırıcılık
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Esenyurt'ta "para üstüyle" dolandırıcılık

6 saat önce

Esenyurt'ta ev kiralama bahanesiyle depozito ve kiralama bedeli olarak sahte 500 avro vererek para üstünü Türk lirası alıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Esenyurt'ta

Esenyurt'ta ev kiralama bahanesiyle depozito ve kiralama bedeli olarak sahte 500 avro vererek para üstünü Türk lirası alıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta ev kiralama bahanesiyle sahte döviz verip para üstünü Türk lirası alarak dolandırıcılık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde Halil S. (53) ve Gökhan E'yi (28) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Gökhan E'nin üzerinden sahte sürücü belgesi Halil S'nin üzerinden ise 3 sahte 500 avro ele geçirildi.

Şüphelilerden Gökhan E'nin 5 ayrı suçtan arandığı, Halil S'nin ise 8 ayrı suçtan hakkında aranmasının bulunduğu belirlendi. İki şüphelinin dolandırıcılık, parada sahtecilik, güveni kötüye kullanma suçlarından 27 olayın faili oldukları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:52 Kaynak: AA
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