Oto fareleri 2 dakikada 200 bin liralık soygun yaptı; o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Oto fareleri 2 dakikada 200 bin liralık soygun yaptı; o anlar kameraya yansıdı

05.08.2022 11:04

Esenyurt'ta park halindeki lüks bir aracın yanına kendi araçları ile yanaşan oto fareleri, yaklaşık 2 dakikalık sürede yaklaşık 200 bin TL değerindeki ön konsolu çalarak kaçtı.

Esenyurt'ta park halindeki lüks bir aracın yanına kendi araçları ile yanaşan oto fareleri, yaklaşık 2 dakikalık sürede yaklaşık 200 bin TL değerindeki ön konsolu çalarak kaçtı. Aynı aracın daha önce de aynı şekilde iki kez daha soyulduğu öğrenilirken, yaşanan o hırsızlık anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Beytut'un park halindeki aracı, oto farelerinin hedefi oldu. İlk olarak araç ile etrafı kontrol eden iki şahıs, kimsenin olmadığını anlayınca gözlerine kestirdikleri aracın yanına kendi araçları ile yanaşarak camı kırdı. Yaklaşık 2 dakikada aracın ön konsolunu söken hırsızlar, olayın ardından hızla kayıplara karıştı. Beytut, aracının daha önce de iki kez hırsızların hedefi olduğunu, 2017 yılında ve geçtiğimiz aylarda da aynı şekilde aracın ön konsolunun çalındığını belirtirken, yaşanan o hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan hırsızlık hakkında konuşan Mehmet Beytut, "Sabah namazına kaldıktan sonra yatağa uzandım. Arabayı park ettiğim yerde bir inşaat var. Oranın bekçisi beni aradı. Bana, 'Abi senin arabayı patlatmışlar. Haberin olsun' dedi. Geldiğimde aracımı bu şekilde buldum. Daha önceden 2017 yılında aynı böyle bir hırsızlık yaşadım. Geçtiğimiz Temmuz aynın 22'sinde yine aracımın ön konsolu çalındı. ve maalesef bu da üçüncü oldu. Benim kullandığım bu marka aracın ön konsolu sipariş üzerine çalınıyor. Tabi hırsızlık üzerine olay yeri inceleme ekipleri geliyor. Parmak izi alıyorlar, polisler çalışma başlatıyor ama bir sonuç elde edilmiyor. Yani suç var, suçlu yok" dedi.

Maddi anlamda yüzbinlerce liralık bir zararı olduğunu belirten Beytut, "Maddi olarak Temmuz'un 22'sinde girdiklerinde 94 bin TL'lik bir masraf çıktı. 2017 yılında yaşadığım olayda ise 47 bin TL hesap çıkmıştı. Ama bu sefer profesyonelce yapmışlar. Aracı pert ederler diye düşünüyorum. Toplam üç hırsızlıkta ise 350 bin TL gibi bir zararım olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

Hırsızlara seslenen Beytut, "Ellerini vicdanlarına bir koysunlar, tabi varsa vicdanları. Aracımı bu hale getirmeleri onların vicdanlarına sığıyorsa yapsınlar. Bir şey demiyorum. Ama unutmasınlar ki hak diye bir şey var. Belki bizim gücümüz onlara yetmiyor. Kaybedecek bir şeyleri olmadığı içinde aracı bu hale getiriyorlar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Esenyurt, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oto fareleri 2 dakikada 200 bin liralık soygun yaptı; o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oto fareleri 2 dakikada 200 bin liralık soygun yaptı; o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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