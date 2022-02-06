Üye Girişi
Esenyurt'ta park halindeki özel halk otobüsü yandı - Son Dakika

Esenyurt'ta park halindeki özel halk otobüsü yandı

06.02.2022 11:31

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde durakta park halindeyken yanan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde durakta park halindeyken yanan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki durakta Kıraç- Avcılar Metrobüs hattı seferini yapmaya hazırlanan 34 SE 7281 plakalı özel halk otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

İçinde yolcu bulunmayan araç, yangında kullanılamaz hale geldi.

Esenyurt'ta park halindeki özel halk otobüsü yandı
Esenyurt'ta park halindeki özel halk otobüsü yandı
Esenyurt'ta park halindeki özel halk otobüsü yandı

YORUMLAR
500

Halk Otobüsü, İstanbul, Esenyurt, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta park halindeki özel halk otobüsü yandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:42 Lacazette kulübün anahtarını istiyor! Beşiktaş hayrete düştü
11:29 Eşinin mevlidinde hocadan nasihat alan Erken: O üzülmesin diye artık ağlamayacağım
11:26 Isparta'da donarak ölen vatandaşla ilgili ayrıntılar geldi! Valilik resmi açıklama yaptı: Aklen maluldür, yardım teklifini kabul etmemiş
11:12 Son Dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, haddini ve kendini bilmezlerdir
11:01 Fotoğraflarını satışa çıkaran fenomenin 10 günde kazandığı para dudak uçuklattı!
10:58 ABD'de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı!
10:56 Galatasaray'ın kaldığı otelde taraftarları çıldırtan fotoğraflar!
10:31 3 Rus'u öldüren Ukrayna'nın en ünlü kadın nişancısı, Putin'e meydan okudu
10:24 Muammer Kaddafi hakkında bomba iddia! Kaddafi yaşıyor mu?
10:19 Yıllardır hastalıkla mücadele eden Arda Kural son haliyle gündeme geldi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 11:49:02. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta park halindeki özel halk otobüsü yandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement