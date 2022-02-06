Esenyurt'ta park halindeki özel halk otobüsü yandı - Son Dakika

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde durakta park halindeyken yanan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki durakta Kıraç- Avcılar Metrobüs hattı seferini yapmaya hazırlanan 34 SE 7281 plakalı özel halk otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
İçinde yolcu bulunmayan araç, yangında kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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