İSTANBUL-ESENYURT'TA PARK HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-ESENYURT'TA PARK HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI

13.08.2022 12:25
İSTANBUL-ESENYURT'TA PARK HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI

ESENYURT'ta park halindeki plastik hammadde yüklü TIR alev alev yandı.

ESENYURT'ta park halindeki plastik hammadde yüklü TIR alev alev yandı.

Yangın, gece saatlerinde Namık Kemal Mahallesi'ndeki TIR parkında meydana geldi. Park halindeki, plastik hammadde yüklü TIR'da başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine Esenyurt ve Avcılar'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan TIR'ı söndürdü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken TIR kullanılamaz hale geldi.

YORUMLAR
500
Esenyurt'ta silahlı kavga: 2 yaralı Esenyurt'ta silahlı kavga: 2 yaralı Esenyurt'ta çocukların kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı Esenyurt'ta çocukların kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı
Kaynak: DHA

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ESENYURT'TA PARK HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:02 Fazıl Say, Nagihan Alçı kendisini suçlayınca çılgına döndü: Ekrem'i aday maday yaptırtmıyorum
11:52 Nihat Doğan evlilik sonrası coştu: Allah'ın verdiği ödülsün
11:08 Antalya'da banka müdürünü rehin alan şüphelinin yüklü miktarda borcu olduğu ortaya çıktı
11:08 Son 9 anketin ortalamasında Ümit Özdağ'ın partisi yüzde 2.8 çıktı! Davutoğlu ve Babacan'ı solladı
11:05 Polis eve girince kanlı tabloyla karşılaştı! Yatalak anne ölü, emekli oğluysa ağır yaralı bulundu
10:41 İstanbul'da inanılmaz vaka! Hırsız yatak odasında erkek arkadaşının yanında uyuyan kadını öptü ardından telefonunu çaldı
10:32 Hırsız, soygun için kazdığı tünelde sıkıştı! Çete üyesi mi?
10:31 Dekolteyle öne çıkmaya çalışan Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı
10:24 İyi Parti'yi sarsan olay! Sokak köpeği tarafından ısırılan Meral Akşener, kuduz aşısı yaptırdı
10:10 Ayrı olduğu eşi ihbar etti! Katil kadın, öğrenciyken başka bir kişiden olan bebeğini boğduğunu itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 12:25:49. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-ESENYURT'TA PARK HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement