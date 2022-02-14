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Esenyurt'ta park halindeki tıra çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı - Son Dakika

Esenyurt'ta park halindeki tıra çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

14.02.2022 17:24
Esenyurt'ta park halindeki tıra çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

Esenyurt'ta park halindeki tıra çarpan otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Esenyurt'ta park halindeki tıra çarpan otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde Caner Ç'nin kullandığı 41 UP 664 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki 16 SGT 51 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Osmangazi, Otomobil, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta park halindeki tıra çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta park halindeki tıra çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı - Son Dakika
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