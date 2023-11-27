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Esenyurt'ta park yeri kavgası: Komşuların araç camları kırıldı - Son Dakika

Esenyurt'ta park yeri kavgası: Komşuların araç camları kırıldı

Esenyurt'ta yaşanan sokakta park yeri kavgasında, komşuların araç camları tekme ve yumruklarla kırıldı. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

27.11.2023 - 09:29,  Güncelleme: 09:34
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Esenyurt'ta sokakta park yeri kavgası yapan şahıslar, komşularının araç camlarını tekme ve yumruklarla kırdı. Dehşet veren o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

PARK ETMESİNİ İSTEMEDİLER

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari aracı ile sokağa giren bir mahalleli, park etmeye çalıştı. O sırada sokak sakinleri sürücüden evlerinin önüne park etmemesini istedi. Aralarında kadınların da olduğu komşuların tartışması giderek büyürken taraflar arasında arbede çıktı. Küfür ve bağırmalar havada uçuştuktan sonra araç sürücüsü uzaklaşmak için hareket etti.

ARACIN CAMLARINI KIRDILAR

Diğer taraftaki şahıslar ise araca tekme ve yumruklarla vurarak aracın camlarını kırdı. Olaya diğer sokak sakinleri güçlükle müdahale etmeye çalışırken, kavga aracın uzaklaşması ile son buldu. Bir süre sonra ihbar üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Ekipleri kavgaya karışan şahıslar ile ilgili işlem yaparken dehşet veren o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA

Osmangazi, Esenyurt, Tragger, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta park yeri kavgası: Komşuların araç camları kırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta park yeri kavgası: Komşuların araç camları kırıldı - Son Dakika
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